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سيبوا الناس تتنفس.. عزة مصطفى تعلق على قرار غلق المقاهي والنوادي في العاشرة مساءً

07:15 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الإعلامية عزة مصطفى

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كتب-عمرو صالح:

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية والكافيهات والنوادي في الساعة العاشرة مساءً، قائلة: «مينفعش كده ويجب إعادة النظر في ذلك الأمر».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، « لازم نفكر مع بعض، فيه أماكن زي القهاوي والكافيهات والحدائق والنوادي والملاهي؛ ما ينفعش يتم غلقها الساعة العاشرة، ولا بد أن يتم التفكير في هذه الأمور ببساطة».

وتابعت عزة مصطفى: «عايزين نسيب الناس تخرج تتنفس بالليل تعويضًا عن الأجواء الحارة صباحا، حتى لو هنضطر لتقليل إضاءة هذه الأماكن بـ 50% على الأقل».

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى، قائلةً: «محتاجين نقف جنب بلدنا، ولكن سيبو الناس تشم نفسها شوية».

الإعلامية عزة مصطفى غلق المحال التجارية قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية الكافيهات والحدائق
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