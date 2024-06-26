إعلان

BBC

رئيس الأركان يبحث مع نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى أفاق التعاون العسكري

04:53 م الأربعاء 26 يونيو 2024

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:
التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء - الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، وكذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بتنامي آفاق التعاون بين البلدين؛ على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية.
من جانبه، نوه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى بعمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات المسلحة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"معلومات الوزراء" يستعرض المشروع القومي لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة