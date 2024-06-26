إعلان

BBC

بتكلفة ربع مليار جنيه.. 18 صورة ترصد تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني

04:45 م الأربعاء 26 يونيو 2024
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (1)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (4)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (3)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (2)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (9)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (12)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (13)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (14)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (15)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (16)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (8)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (18)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (17)
  • عرض 14 صورة
    افتتاح مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العيني (10)

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش المنيرة لعلاج الأطفال، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية؛ بما يُسهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، ومديرو الوحدات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وتضمنت الافتتاحات وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع؛ والتي تضم جميع الحالات الحرجة من كل التخصصات؛ وهي مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقدم الرعاية لأكثر من ألف طفل سنويًّا وتضم 29 سريرًا بزيادة 200%.

وشملت الافتتاحات وحدة عامة بالدور السادس تضم 30 سريرًا، بالإضافة إلى رعاية متوسطة تضم 6 أسرة، ووحدة عامة بالدور الخامس وتضم 29 سريرًا في جميع التخصصات، وتوجد بها وحدة الأعصاب وتضم 6 أسرة بأحدث التجهيزات؛ حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع، وتضم 24 سرير إقامة مع غرفة عزل و4 كبسولات لزرع النخاع، وتم إحلالها وتجديدها بالكامل؛ لتخدم مرضى أمراض الدم المزمن، ويتم فيها عمليات زرع النخاع للأمراض الحميدة التي تصيب النخاع العظمي.

وتم إحلال وتجديد 6 غرف عمليات وتجهيز الرعاية المركزة للجراحة ورعاية زراعة الكلى، وتم عمل متوسط 300 عملية شهريًّا و20 عملية زراعة كلى سنويًّا، وتم إحلال وتجديد 8 مصاعد تخدم جميع أقسام المستشفى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الغازات الطبية بالكامل بأحدث المحطات، وتم شراء تنك أكسجين بسعة لترية 10 آلاف لتر، وإحلال وتجديد الغلايات لتوفير المياه الساخنة للأطفال وهي غلايات عملاقة تخدم جميع وحدات المستشفى.

مستشفى أبو الريش المنيرة تطوير مستشفى أبو الريش الدكتور محمد الخشت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - مرسى مطروح"

إعلان

إعلان

عاجل - أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون
الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة لآخر الشهر
تنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بالمحافظات والمدن الجديدة