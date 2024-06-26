نسبة الرطوبة 90%.. الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى هذا الموعد

الحجز يوم الأحد.. كيف تحصل على شقة في الإسكان المتميز "فالى تورز"؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة في جميع المناطق نتيجة تأثرها بمنخفض الهند الموسمي بجانب ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية.

وأضافت غانم، أن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هو أمر معتاد في ظل ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع خلال أشهر فصل الصيف.

وأكدت غانم أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، وسط استمرار لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذرت غانم من ظاهرة ارتفاع نسب الرطوبة، ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، وضرورة أن يكون هناك غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس القوية.