محافظ الجيزة يعلن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة - فيديو وصور

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة ليأتي ضمن سلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة حديثاً لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة على منظومة السرفيس سواء علي مستوي المحافظة بشكل عام أو بقطاع شمال الجيزة .

وأشار اللواء أحمد راشد ان مجمع المواقف مقام علي مساحه 2000 م بطاقة استيعابية 70 ميكروباصا يخدم عدداً من الخطوط المهمة منها علي سبيل المثال ( خطوط البوهي، العتبة، رمسيس، الكيت كات، السبتية، الإسعاف، امبابة، الجيزة، الوراق) .

وأوضح محافظ الجيزة أن مجمع مواقف البوهي مغطي بمظلات وتندات و مزود بمقاعد للجلوس وأنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ومدخل ومخرج لإحكام السيطرة علي عملية خروج ودخول السيارات إلى جانب مخرج للطوارئ وبرج تحكم ودورات المياه والكافيتريا وشاشات لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.

وأشار "راشد"، إلى أن المحافظة حريصة علي التوسع في إنشاء مواقف السرفيس المطورة للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقف حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ لتيسير الحركة المرورية إلى جانب توفير عدداً من المواقع التي تصلح لإقامة مواقف سرفيس حضارية عليها لخدمة المواطنين ومنع المواقف العشوائية بمحيطها.