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البرلمان يوافق على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)

02:31 م الأربعاء 26 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا سيقوم بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس؛ تحقيقًا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.

وأضاف سليمان: يأتي ذلك إلى جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وخلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، وتوطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

ورأى النائب أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

مجلس النواب انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات إفريقيا FEDA الدكتور حنفي جبالي
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