رفع الجلسة العامة لمجلس النواب لأجل غير مسمى

كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، دون أن يحدد رئيس المجلس موعد عقد جلساته المقبلة.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.