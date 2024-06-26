التقديم بدأ.. وظائف خالية في مترو الأنفاق بنظام التعاقد لمدة عام - مستند

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية بنظام التعاقد لمدة عام (بعقد محدد المدة) لوظيفة مساعد قطار.

شروط التقديم

- المؤهل العلمي المطلوب: دبلوم فني صناعي (بنظام الثلاث وخمس سنوات) / معهد فني صناعي / بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي في أحد التخصصات (كهرباء – ميكانيكا – إلكترونيات - اتصالات)، والأولوية للمؤهل الأعلى.

- السن: ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 35 عامًا وقت نشر الإعلان.

- ذكور فقط.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو معفى نهائيًا.

- محل الإقامة: أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.

- ليس له سجلات جنائية.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية طبقًا لجداول التشغيل.

- إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية، تتضمن اختبار اللغة الإنجليزية.

- يتم عقد مقابلات شخصية لمن يجتاز جميع الاختبارات الشفوية والتحريرية.

- الخضوع لإجراءات الكشف الطبي (بدني وعقلي) واجتياز تحليل المخدرات.

- الخضوع لمرحلة الاختبارات النفسية الحركية بالمركز النفسي للقوات المسلحة.

المستندات المطلوبة

- صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها (إن وجدت).

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادات الخبرة (إن وجدت).

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها (إن وجدت).

- عدد (2) صورة شخصية 4*6.

وتقدم الطلبات بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة (9 صباحًا) وحتى الساعة (1 ظهرًا)، ما عدا يوم الجمعة، وذلك خلال الفترة من (25/06/2024 وحتى 04/07/2024).