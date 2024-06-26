إنجاز رياضي جديد لأبناء القوات المسلحة.. لاعبو كمال الأجسام يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية

كتب- محمد سامي:

نجح لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركون ضمن قوام المنتخب القومي في حصد المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية التي أُقيمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 14 دولة.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتوفير كل الإمكانات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليًا خفاقًا، وتمكن لاعبو القوات المسلحة الذين يشرف على تدريبهم نخبة من المتخصصين، بقيادة قوات الصاعقة، من حصد 7 ميداليات متنوعة بواقع (2) ميدالية ذهبية وزن (85-90) ، و(2) ميدالية فضية وزن (75)، والثقيل فوق (100)، و(3) ميداليات برونزية وزن (70)، وفئة الفيزيك وزن (90) .

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتميزة من أبنائها؛ بما يمكنهم من تحقيق المراكز الأولى بمنصات التتويج لمختلف الألعاب الرياضية التي يشاركون بها .