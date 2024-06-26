محافظة القاهرة: ضبط أكثر من طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٦٧٤٦.٤ كجم لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة، وضبط ٥٧٨٥.٥ كجم لحوم بيضاء غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٤٤ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي سياق متصل، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.