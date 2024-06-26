رئيس "النواب" يهنئ النائبة نجلاء باخوم لحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني

كتب- نشأت علي:

وجَّه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى النائبة نجلاء باخوم؛ لحصولها على إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، بتقدير امتياز عن البحث بعنوان تنمية الوعي في المحافظات الحدودية؛ لتحقيق متطلبات الأمن القومي.

وقالت باخوم "مَن لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أشكر مجموعة من الكيانات لها أثر في هذه الدراسة؛ أولًا المجلس لترشيحي لهذا المكان، وأشكر الأمانة العامة على كل الخدمات المقدمة طوال هذا العام، وحزب الشعب الجمهوري، ورئيسه الذي رسَّخ أمورًا كثيرة للاستفادة من هذه الدراسة، وأشكر لجنة التضامن الاجتماعي، وأشكر من حضر مناقشة البحث، وكل قيادات الأكاديمية العسكرية الممثلة في مدير الأكاديمية وكلية الدفاع" .

وأضافت البرلمانية: "قضية الوعي استراتيجية وتهم الأمن القومي؛ وهي تضافرية الجهود، وأدركنا أن الأمن القومي مسؤولية الجميع"، متابعةً: "أهدي لرئيس المجلس نسخة من البحث؛ للاستفادة منه في مكتبة المجلس، وأدعو الزملاء للتقديم في هذه الدراسة؛ لأنها عظيمة ومهمة".