بسبب أزمة الكهرباء.. أحمد موسى يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اعتذار الحكومة عن أزمة الكهرباء هو تقدير محترم للمواطنينن، لافتًا إلى أن قطع الكهرباء وصل في بعض المناطق أمس إلى 6 ساعات، ومناطق أخرى في الصعيد إلى 9 ساعات.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، أن قرار غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً، حيث إن صلاة العشاء تنتهي في هذا التوقيت، والقرار يشمل قرابة الـ180 ألف محل ومطعم شعبي، وإذا تم الإصرار على تطبيق هذا القرار؛ يجب أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي وعودة الأمور لما كانت عليه من قبل.

وتابع: أتحدى حد من التنمية المحلية يطلع يقولي المحلات التجارية دي بتشتغل بالنهار أكثر من بالليل، ده كلام غير صحيح على الإطلاق، ففترة المساء هي فترة الرواج التي تخرج فيها الأسر للتجول والشراء هروبًا من أجواء النهار الحارة.

وأشار موسى إلى أنه وفقا لتعليمات رئيس الوزراء؛ فإنه اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو القادم سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا، وسيتم تعديل ساعات انقطاع الكهرباء خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر يوليو، لتكون ساعتين بدلا من 3 ساعات.