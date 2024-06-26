وتريات الإسكندرية تعزف أعمال موسيقية عالمية بسيد درويش.. الجمعة

كتب- محمد شاكر

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين، بعنوان "سيريناده" وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٨ يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى و الارتقاء بالفنون

ويتضمن البرنامج مختارات من الأعمال العالمية لكبار المؤلفين منها " سرينادة رقم١٣ لـ موتسارت، سرينادة للوتريات لـ إدوارد إلجار ، سرينادة للوتريات لـ تشايكوفسكي.

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى، وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.