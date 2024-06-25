5000 متدرب.. وزير العمل يعلن موعد تخرج أول دفعة من مشروع مهني 2030

كتب- محمد أبو بكر:

سَلّم حسن شحاتة، وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، اليوم الثلاثاء، "رخص دائمة" لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة لتنضم للعمل في مشروع "مهني 2030".

وأعلن "شحاتة"، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، عن الاستعدادات الجارية لتخرج أول دفعة تدريب مهني من "المشروع " الذي أطلقته "الوزارة" مَطلّع العام الجاري "2024" بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزارة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال وزير العمل، إن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 5000 خريج ،سيكون مع نهاية شهر يوليو المُقبل، على 7 تخصصات هي :"مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والانشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، وخدمات بترولية وحفر آبار"، موضحًا تسليم "رُخص دائمة" لـ 60 مركز تدريب مهني خاصة حتى الأن للعمل في المشروع، وذلك من بين أكثر من 900 مركز خاص سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، وتستعد لتقديم أوراقها الرسمية تمهيدًا لفحصها من اللجنة المُختصة طبقًا لشروط الإنضمام للمشروع.

وتُنفذ وزارة العمل، مشروع "مهنى 2030" فى إطار دورها فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقوم "العمل"، بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها "83 مركز ثابت ومُتنقل"، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى.