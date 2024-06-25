متحدث الحكومة: انقطاع الكهرباء 3 ساعات مستمر حتى هذا التوقيت

كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر تتلخص في تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية بكامل طاقتها.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: ما حدث أمس جاء نتيجة خروج أحد الحقول البترولية بإحدى دول الجوار عن الخدمة بسبب عطل فني والتي تضخ كميات كبيرة داخل الشبكة المصرية، فتوقف لأكثر من 12 ساعة، وبالتالي حجم الغاز الذي كان يضخ للشبكة ويصل إلينا ونستخدمه في احتياجاتنا اليومية توقف تمامًا طوال هذه المدة.

وأوضح أن مصر شهدت زيادة في استهلاك الكهرباء على مدار اليومين الماضيين، نتيجة موجة شديدة الحرارة لا تزال مستمرة حتى اليوم الذي تسجل فيه الحرارة اليوم 41 درجة أو 42 درجة مئوية.

وأكد أن زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات سيستمر حتى اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وبعد اليوم التالي؛ سيتم العودة لساعتين بدلا من 3 ساعات، مضيفًا: "مع انتهاء الأسبوع الثالث من شهر 7 سيتوافر لدينا الوقود الكافي لوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بالكامل حتى انتهاء فترة الصيف في بداية شهر أكتوبر".

وأشار متحدث الحكومة إلى أن وزارة البترول تعاقدت على استيراد شحنات جديدة من المازوت بنحو 300 ألف طن مازوت إضافية، بقيمة 180 مليون دولار، وسيتم استلام هذه الشحنة الأسبوع المقبل، كما سيتم توفير مليار دولار من أجل استيراد الكميات الإضافية من البترول لتجاوز فترة الصيف دون انقطاع للكهرباء.

اقرأ أيضا :

اعتذار وتوضيح.. رئيس الوزراء يتحدث بالأرقام عن أزمة الكهرباء ويكشف موعد حلها

طبيب سوداني يروج لـ"ختان الإناث".. و3 جهات تتحرك لملاحقته



