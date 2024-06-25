"هناك معاناة حقيقية".. بيان عاجل بالبرلمان بشأن أزمة الكهرباء

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول بشأن استمرار تخفيف أحمال الكهرباء "دون مراعاة ظروف المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة وامتحانات الثانوية العامة".

وقالت أبو السعد في بيانها، إن هناك معاناة يومية في مختلف محافظات الجمهورية جراء تخفيف أحمال الكهرباء دون مراعاة ظروف المواطنين مع الارتفاعات الكبيرة لدرجات الحرارة وأيضا طلاب الثانوية العامة وعدم الالتزام بالساعتين المحددين بالانقطاع والتحرك مؤخرا لرفعهم إلى ٣ ساعات وشروع بعض المحافظات بالرفع إلى ٤ ساعات وهو أمر لم يعد يتحمله أحد.

ولفتت أبو السعد إلى أن طلاب الثانوية العامة يتأثرون بشكل سلبي جراء هذه الأعمال ومعاناة كبيرة خاصة أن انقطاع الكهرباء يؤثر على شبكة الإنترنت وهو ما يعطلها عن المذاكرة بجانب مصالح المواطنين التي تتعطل على كافة المستويات وهو أمر يحتاج مراجعة من الحكومة في أقرب وقت حرصا على مستقبل الطلاب.

وتطرق أبو السعد إلى الحديث عن معاناة كبار السن ومختلف فئات المجتمع مع الانقطاع الغير منضبط وزيادة الساعات دون أدنى مسئولية في وقت خرجت الحكومة أكثر من مرة وتتحدث عن حلول للازمة دون أي رد فعل على أرض الواقع.

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