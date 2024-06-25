ضياء داود مهاجما وزارة الشباب: أوضاع الرياضة في مصر "خطيرة"

كتب- نشأت علي:

هاجم النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة، بسبب ما وصفه بـ"التقاعس" عن إنشاء عدد من المشروعات الشبابية بمحافظة دمياط.

وقال داود، خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الثلاثاء، خلال استعراضه طلب إحاطة بشأن عدم تنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب عزبة البرج، إن الوضع في الرياضة المصرية "أصبح جد خطير، وهو ما يتضح للجميع من خلال تراجع تصنيفنا في عدد من الألعاب الرياضية".

وأكد أن "ذلك الوضع لن يستقيم، ولن تنفع المسكنات لأن القادم صعب ولن نصمت علي عدم الاهتمام بمطالب النواب"، مطالبا وزارة الشباب سرعة تنجيل وإضاءة الملعب الخماسي بمركز شباب برج العرب.

ورفض النائب، رد مسئولي وزارة الشباب، بأن عدم تنجيل الملعب يعود إلي إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن تلك المبررات غير مقبولة ويجب على الوزارة عدم تصدير أزمة بأن حياة كريمة هي السبب في تأخر تنفيذ المشروعات.