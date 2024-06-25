وزيرا الصحة والتعليم العالي يفتتحان وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بعين شمس

كتب- أحمد جمعة وعمر صبري:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، افتتاح وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، وعدد من قيادات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الافتتاح ، أشاد وزير الصحة، بالجهود التي بذلت من أجل إنشاء هذه الوحدة، مشيرًا إلى أنها خير مثال على تعاون ومشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني في المنظومة الطبية، حيث تم إنشاء الوحدة بالتعاون مع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومؤسسة صحتنا، ومؤسسة صالح، وبيت الزكاة، والكنيسة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الوزير أكد على ضرورة تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس بجميع المحافظات، وخصوصاً المحافظات النائية لتقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد على أهميه التكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمجتمع المدني لإنشاء وحدات السكتة الدماغية وتعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بكلية طب جامعة عين شمس، بجميع المحافظات وخصوصاً المحافظات النائية، حيث يعاني أكثر 15 مليون شخص حول العالم بالسكتة الدماغية، مؤكداً على أن هذا التكامل والتعاون يجني ثماره المريض المصري ومنظومة البحث العلمي في مصر.

وقال إن الوزير أشار إلى الإرث العلمي والإنساني الذي تركه الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والاعصاب وسكرتير الجمعية المصرية للأمراض العصبية ورئيس شعبة السكتة الدماغية والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، وجميع روؤساء الأقسام، وأعضاء التدريس، لما لهم من اسهامات كبيره، ليس فقط على المستوى العلمي لكن على المستوى الإنساني، مشيراً إلى تفانيهم في خدمة المريض المصري، وسعيهم الدائم لتطوير المنظومة الطبية وتوفير أحدث الأساليب العلمية لتدريب الأطباء لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

كما أشاد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهد الذى بذلته الجامعة لتوفير هذه الخدمة الطبية المتميزة للمرضى، مشيدًا باهتمام مستشفيات جامعة عين شمس بالتطوير المستمر، مثمنًا إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة، لتصبح وحدة متكاملة، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس كواحدة من الجامعات العريقة بكوادرها المتميزة فى مجال العلوم الطبية، تمثل نموذجًا بارزًا نعتز به داخل منظومة التعليم العالى المصرية

وأشار «عاشور» إلى اعتزازه بمشاركته خلال عمله بكلية الهندسة بمشروع المدينة الطبية، التى تمثل هذه التطويرات جزءًا منها، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم للانتهاء من هذا المشروع الكبير بأسرع وقت ممكن، ليمثل إضافة لمنظومة المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، موضحًا أن دور المستشفيات الجامعية يمتد لأربعة محاور؛ التعليم والبحث العلمي والتدريب والعلاج.

ومن جانبة أوضح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أن تلك الوحدة تعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط، حيث تضم أحدث جهاز من ضمن 10 أجهزة للقسطرة المخية علي مستوى العالم، وتتميز الوحدة بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرضي، وكذلك أحدث أجهزة الأشعات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى أحدث أجهزة إعادة تأهيل لمرضى السكتة الدماغية.

وأشار «ضياء» إلى تجهيز الوحدة بالجهود الذاتية طبقا لأحدث التقنيات، والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير أفضل خدمة طبية للمريض المصري ولتصبح قبلة لصقل مهارات الأطباء، وتدريبهم على أحدث الأساليب العلمية، فضلاً عن وجود فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب من ذوي الخبرة في مجال علاج السكتة الدماغية.