خالد عبدالعزيز رئيسًا لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي

القاهرة - أ ش أ:

ذكر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه تم انتخاب المهندس خالد عبدالعزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، والنائب محمد الجارحي أمينًا لصندوق التحالف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، كما تم مناقشة لائحة النظام الأساسي؛ تمهيدًا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.

وأوضح التحالف - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم أيضًا انتخاب كل من الدكتورة مارجريت صاروفيم ومحمود فؤاد عضوي للمكتب التنفيذي للتحالف، كما قرر مجلس الأمناء تكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسًا للأمانة الفنية؛ لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف.