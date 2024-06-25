هتعملوا إيه الفترة الجاية؟.. رئيس الوزراء يرد على تساؤل المواطنين بشأن قطع الكهرباء

كتب- محمد نصار:

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل المواطنين بشأن انقطاع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، الناس بتسأل والمواطن بيقول هتعملوا إيه لو الموضوع ده اتكرر، هيحصل نفس المشكلة؟.

وأضاف رئيس الوزراء: لأ، إحنا حطينا خطة إزاي نقدر نتجاوز فترة الصيف، ولازم نبدأ نتحسب مع ظهور موجات حارة غير مسبوقة أنها ممكن تتكرر بشكل أعنف في يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتابع: وزير البترول طلب زيادة في الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت وطلب نحو 300 ألف طن مازوت زيادة عن الموجود ودبرنا الفلوس بالفعل وبدأنا التعاقد على الأمر وأول دفعة هتوصل الأسبوع المقبل.