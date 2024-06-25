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قرار برلماني عاجل بشأن تنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية

02:28 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

مترو أبو قير

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، في ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

ويهدف الاتفاق، إلى المساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون في مدينة الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وتنفيذ عدد من الأعمال في مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية)، وتوفير عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

مترو أبو قير الإسكندرية مجلس النواب حنفي جبالي
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