رفضوا ترك العمل في العيد رغم ذروة الموجة الحارة.. محافظ الجيزة يكافئ 3 عمال نظافة

كتب- محمد أبو بكر:

كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 3 من عمال النظافة التابعين لهيئة النظافة والتجميل ومنحهم مكافأة مالية لتفانيهم في العمل وأداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتواجد بالشارع خلال ساعات الذروة من الطقس شديد الحرارة.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد، من الإدارة العامة للمراجعة والرصد الميداني بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وتواجد العمال بالقطاعات المكلفين بها وتفانيهم في العمل.

وجاءت أسماء العمال كالتالي: عادل نصر حامد، من العاملين بمنطقة ملف السينما بحي الوراق، وخالد زيان أحمد، من العاملين بمحيط مستشفى الوراق المركزي، ونبيل محمد بدر، من العاملين بشارع الملك فيصل بمنطقة سهل حمزة.

وأكد محافظ الجيزة، أن الهدف من منظومة المتابعة الميدانية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسي يضمن في النهاية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكل قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وقدم محافظ الجيزة، شكره وتقديره لعمال النظافة على تفانيهم في العمل، مشيرًا إلى أن العامل هو من يبني الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، معربًا عن تقديره لهم ولدورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.