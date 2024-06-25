شرح أبعاد أزمة الكهرباء على الهواء.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، لشرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال وخطة الحكومة لمواجهتها.

يأتي ذلك عقب انتهاء اجتماع مدبولي، بعدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهودا خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.