وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين ولجنة استشارية تضم 100 صحفي بينهم 5 نقباء

كتب- عمرو صالح:

قرر مجلس نقابة الصحفيين اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين.

كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: الكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل، مدير تحرير جريدة الشروق، منسقًا للجنة التشريعات.

واختار المجلس لجنة استشارية للمؤتمر تُمثّل مختلف التيارات والمؤسسات الصحفية، ضمت ما يقرب من 100 صحفي، وتضم جميع النقباء السابقين: جلال عارف، وممدوح الولي، وضياء رشوان، ويحيى قلاش، وعبد المحسن سلامة.

وقرر المجلس كذلك دعوة الهيئة الاستشارية، وأمين عام المؤتمر، ومنسقي اللجان لاجتماع يتم تحديد موعده في أقرب وقت لوضع التصور النهائى للمؤتمر، وخطة عمله، وموعد انعقاده.

كما قرر المجلس توجيه الدعوة لرؤساء الهيئات الصحفية، وعدد من أساتذة الصحافة والإعلام للمشاركة فى أعمال وفعاليات المؤتمر.

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرر في اجتماعه المنعقد 23 يناير الماضي، عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال هذا العام.

وخلال الفترة الماضية عقدت النقابة عددًا من الاجتماعات التحضيرية، حيث عقدت اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية، ونواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، في إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، بالتزامن مع بدء اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية عملها خلال الفترة الماضية، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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