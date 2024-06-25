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BBC

بسبب تواجد الوزير خارج البلاد.. رئيسة "سياحة النواب" تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج

12:58 م الثلاثاء 25 يونيو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة نورا علي، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتأجيل عقد الاجتماع الطارىء الذي كان مقررًا اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام وبشكل خاص الحج غير النظامي.

وقالت النائبة نورا علي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: نتيجة وجود وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف خارج مصر، أرى ضرورة تأجيل الاجتماع للغد نظرًا لأهميته.

وأشارت رئيسة اللجنة، إلى أنه من الضروري الاستماع للحكومة لمعرفة تفاصيل الأمور.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: الموضوع مهم ويحتاج إلى المناقشة.

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران كانت تابعت طوال الأيام الماضية مع الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية، فى بيان سابق، أهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج وأنه الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.

مجلس النواب سياحة النواب مناقشة ملف الحج الحج غير النظامي أزمة الحج وزير السياحة
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