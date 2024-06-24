عمرو أديب عن تخفيف الأحمال: مينفعش منطقة تبقى فرح العمدة وأخرى عايشة في الظلام



كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على بيان وزارتا الكهرباء والبترول بشأن مد تخفيف أحمال الكهرباء لنهاية الأسبوع الحالي.

خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أكد أديب: "إحنا خلاص عارفين إن في أزمة، ودرجة الحرارة سبب قطع الكهرباء، واعتذار الكهرباء والبترول شيء جيد وواجب عليهم".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "أنا بس ليا طلبين.. الأول هو إنكم تعرفونا الأخبار باستمرار وتبلغونا بالتطورات، والثاني "المساواة في التخفيف عدل".. يعني مينفعش الكهرباء تقطع ساعتين في محافظة و 3 ساعات في محافظة أخرى، و5 ساعات في محافظة غيرهم".

وأكمل مقدم الحكاية: "يا نعيش عيشة فل يا تقطعوا النور على الكل، مينفعش منطقة تبقى فرح العمدة وأخرى عايشة في الظلام، أرجوكم لا تجعلوا الأمر مثير للغضب"

وتابع: "الناس في حالة ضيق، أين مجلس النواب المصري والأحزاب مما يحدث في الشارع؟، مفيش حد منهم تصدى وكأن الموضوع يخص مدبولي ووزارة الكهرباء فقط، الناس انتخبوكوا ليه؟".

وانتقد أديب تعاطي الأحزاب مع أزمة تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات يوميًا، قائلًا: "مفيش حزب من الأغلبية أو الأقلية كتب كلمتين عن الكهرباء، الموضوع ميهمش حد فيهم، المنشورات على صفحات الأحزاب من أول الصيف كلها خدمات ووظائف تقوم بها أي جمعية".