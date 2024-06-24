من المسؤول؟.. تحرك برلماني عاجل بشأن زيادة عدد ساعات تحفيف أحمال الكهرباء

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن زيادة عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء إلى 3 ساعات

وقال رئيس حزب العدل في بيانه "فوجئ المواطنون اليوم في بيان اعتذار غير مقبول من وزارتى الكهرباء والبترول عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء لمدة ٣ ساعات، حتى نهاية الأسبوع الحالي! على الرغم من صدور بيان لرئاسة مجلس الوزراء أمس بتاريخ 23/6 عن أن زيادة فترة الانقطاع تشمل يومين فقط! وذلك في ظل موجة حارة غير مسبوقة على كافة أنحاء الجمهورية تصل إلى 45 درجة مئوية، وتزامنًا مع امتحانات طلبة الثانوية العامة "

واشار إمام إلى انه سبق وتقدم بسؤال برلماني حول أسباب هذه الانقطاعات وهذا التضارب بين الوزارتين؟ ونتساءل الآن إلى أين سيأخذنا هذا التضارب في القرارات والبيانات والاعتذارات من حكومة فقدت مصداقيتها في عيون الشعب المصري التي تستهين بعقولهم !

وتساءل من مسؤول عن هذه القرارات العشوائية السريعة التي تسبب موجة من الغضب والسخط للمصريين لاستهتارها بمصالحهم ومعاناتهم، من سيتحمل هذه الخسائر التي تؤثر على الاقتصاد المصري في هذه الظروف الحرجة؟