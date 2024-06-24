مسؤول حكومي سابق: الكهرباء قاطعة في بيتي من 4 ساعات وأصحاب الكمبوندات الراقية لا تنقطع عنهم



كتب- محمد أبو بكر:

علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على قرار الحكومة برفع مدة قطع التيار الكهربائي لـ 3 ساعات، قائلًا:" بكلمك دلوقتي والكهرباء مقطوعة منذ 4 ساعات".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إن تخفيف الأحمال يكون لبعض السكان ، وليس الجميع، فأصحاب الكمبوندات والمساكن الراقية لا تنقطع عنهم الكهرباء، معربًا عن أمله في التوازن وتحمل العبء في انقطاع الكهرباء على كل الشعب المصري.

وأشار إلى ان الأزمة الحالية ترجع لأسباب عديدة ومختلفة، موضحًا أن الدولة أعلنت خطة قوية وواضحة تستهدف الوصول لـ 20% من انتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا لم يحدث، حيث لم تتجاوز 6%، وعاد الاعتماد مرة أخرى على الغاز الطبيعي، حيث معدل إنتاجه ثابت.