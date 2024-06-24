الجيزة: فتح شارع سليمان النجار بعد قيام مخالف بغلقه للبناء المخالف

ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء في الطالبية والهرم بالجيزة (صور)

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن تلقيها شكوى من المواطنين بشأن قيام مخالف بغلق شارع سليمان النجار بجوار جراج شيتا بحي الهرم، وضم جزء من الطريق العام لقطعة أرض تابعة؛ للقيام بالبناء المخالف عليها.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم حيال الشكوى الواردة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب بيان "الجيزة"، تم إزالة المخالفات وفتح الطريق أمام حركة المواطنين.

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