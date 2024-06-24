الشركات تخضع للتحقيق.. "السياحة": أرسلنا بالمستندات المتسببين في أزمة تأشيرات الزيارة بالحج للوزارة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن غرفة السياحة أرسلت المستندات إلى وزارة السياحة والآثار، تتضمن أسماء السماسرة والكيانات الوهمية التي ساهمت في أزمة تأشيرة الزيارة خلال موسم الحج 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن التحقيق جارٍ حاليًا مع الشركات السياحية، وأي شركة يتم إثبات تواطؤها سيتم سحب وإلغاء تراخيصها.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه سيتم إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية أو التجارية أو أي تأشيرة تخص السعودية باشتراطات أخرى غير السابقة، مشيرًا إلى أن أن آخر فترة للتأشيرة ستكون يوم 1 ذو القعدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.



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