أحمد موسى يكشف موقف نادي الزمالك من خوض مباراة الأهلي غدا (فيديو)



كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حديثه مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي أكد بصورة نهائية أن نادي الزمالك لن يخوض القمة أمام الأهلي غدا في الدوري الممتاز.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مسئولي نادي الزمالك يدركون جيدا العقوبات التي سيتم توقيعها على النادي حال عدم لعب مباراة الذهاب.

وتابع: بصورة نهائية لن يخوض نادي الزمالك مباراة الأهلي،أنا أؤكد لكم من الآن الزمالك لن يخوض القمة وسيصدر بيان رسمي خلال دقائق بعدم لعب المباراة.

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