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بعد بيان "الكهرباء والبترول".. موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات

07:49 م الإثنين 24 يونيو 2024

محطة كهرباء

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كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات، وذلك بعد قرار وزارتا الكهرباء والبترول الجديد.

وكشفت وزارتا الكهرباء والبترول، منذ قليل، عن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية.

وأشارت الوزارتان، إلى أن موعد انتهاء خطة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات سيكون بنهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت الوزارتان، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتوجها بالاعتذار لجموع الشعب المصري، عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية .

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تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع

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