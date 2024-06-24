على مرحلتين.. ننشر المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الأسبوع بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي على مستوى الجمهورية.

وأضافت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن مراحل تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الأسبوع الحالي على مستوى الجمهورية، كما يلي:



المرحلة الأولى: من الساعة 2م الى الساعة 5م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من الساعة 7م إلى الساعة 8م

المرحلة الثانية: من الساعة 3م إلى الساعة 6م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من 8م إلى 9م.

المرحلة الثالثة: من الساعة 4م إلى الساعة 7م.

وتقدمت وزارتا الكهرباء والبترول، بالاعتذار لجموع الشعب المصري، عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس، بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشارت الوزراتن، إلى أنه فى ظل استمرار الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية؛ وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

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