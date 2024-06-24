حدث في 8 ساعات| موعد إجازة ذكرى 30 يونيو للقطاعين.. وتخفيف الأحمال 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان مجلس الوزراء عن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تقدمت باعتذار للشعب المصري.. الكهرباء: تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا حتى نهاية الأسبوع

تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول، بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الاعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

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"الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك

قالت مصادر خاصة، إن اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمسئولين في نادي الزمالك انتهي منذ قليل ولم يصدر عنه أي قرار حتى الآن.

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رسميًا.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص

كشفت مصادر مُطلعة، عن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 3 ساعات

تنتهي وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، من زيادة مدة تخفيف الأحمال التي بدأت منذ أمس.

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وظائف خالية بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.. 5 شروط و6 مميزات

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السيسي يُقر قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

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أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للمباني نطاق حي الهرم.

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نسبة الشباب بها كبيرة.. الكشف عن 33 مقبرة من العصور اليونانية والرومانية بداخلها مومياوات

نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة والعاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب أسوان، في الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية الرومانية.

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مسؤول سعودي يكشف أعداد وفيات الحجاج.. وعضو بـ"العليا للحج": توقعنا الأزمة قبل حدوثها

أعلن فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودي، أعداد وفيات موسم الحج 2024.

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"خلية أزمة الحج" تكشف أسباب ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين

كشف تقرير الأمانة الفنية الصادر عن خلية إدارة الأزمة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيلها، للتعامل مع أزمة الحجاج المصريين في الأراضي السعودية، أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين.

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بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.. مصير تأشيرة الزيارة وباركود العمرة

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن توقعات مصير تأشيرات الزيارة والباركود خلال الفترة القادمة بعد إيقاف تأشيرة عمرة الـB2C.

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الوزراء: معظم المفقودين من الحجاج غير النظاميين وشركات السياحة لم توفر خدمات لهم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل بعثة الحج المصرية في الأراضي السعودية، موضحًا، خلال اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، وأنه يتم مُتابعة أوضاع البعثة الرسمية على مدار اليوم، والأمورة فيها شديدة الانضباط، وأعداد الوفيات 31 حالة وفاة نتيجة أمراض مزمنة.

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"الكهرباء مش رفاهية".. لميس الحديدي "غاضبة" وتوجه رسالة لمدبولي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن معدل الساعتين يومياً، مشددة على أن "الكهرباء ليست رفاهية".

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مصطفى بكري: حدث مهم طال انتظاره خلال ساعات

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حدثين مهمين خلال الساعات القليلة المقبلة.

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