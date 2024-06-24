بعد ظهوره إعلاميا.. جمال شعبان يكشف أسباب تعرض أحمد رفعت لسكتة قلبية (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى القلب والأوعية الدموية ومدير معهد القلب السابق، آخر التطورات الحالية الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر، وذلك بعد ظهوره إعلاميا خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن التشخيص الصحيح لحالة اللاعب أحمد رفعت هو اختلال في ضربات القلب وهذا السبب أدى لسكتة قلبية، كما أن الأزمة التي تعرض لها اللاعب لم تكن بسبب القهوة او المكملات التي ادعى البعض أنها السبب الرئيسي.

وتابع مدير معهد القلب السابق: اللاعب كان لديه ضغوطات شخصية قبل مباراة فريقه التي تعرض فيها للأزمة، حيث كان يعاني من مشكلات مع النادي واتحاد الكرة والتي أثرت عليه سلبا، كما أن اللاعب لديه تاريخ وراثي من المرض، ولكن ممارسته لكرة القدم جعلته لم يتأثر بهذا التاريخ المرضي.

وأكمل الدكتور جمال شعبان: الزعل هو القشة التي تقسم ظهر البعير، لذا يجب علينا تجنب الزعل لأي سبب لأنه قد يؤدي إلى كوارث، كما أن اللاعب لن يتمكن للعودة لممارسة الرياضة قبل 6 أشهر من الآن.

وأشار استشاري القلب والأوعية الدموية، إلى أنه يجب تم تزويد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بجهاز إزالة رجفان القلب (ICD)، لحمايته من التعرض لأي مضاعفات جانبية، وهذا الجهاز متوافر في مصر يمكن زراعته.

ونوه جمال شعبان إلى أن الأزمة التي تعرض لها اللاعب لم تكن بسبب القهوة أو المكملات التي ادعى البعض أنها السبب الرئيسي، مشددًا على ضرورة تجنب التعرض لدرجات الحرارة الشديدة التي تؤدي للإصابة بالجلطات القلبية.