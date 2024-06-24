بأيادي مصرية.. تفاصيل إنتاج وتصنيع 10 قطارات مترو جديدة (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

كشف اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف، تفاصيل احتفالية الهيئة العربية للتصنيع اليوم بتصنيع 10 قطارات مترو جديدة لتلبية كافة احتياجات وزارة النقل المصرية.

وأوضح "شاكر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدي البلد"، أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزا قويا للتعاون المشترك مع شركة هيونداي روتم الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول لمترو الأنفاق وحتى الخط الثالث للمترو .

وتابع: ننتج قطارات البضائع أيضًا بكافة أنواعه، ولسنا متوقفين عند إنتاج وتصنيع عربات مترو الأنفاق فقط، معقبًا: "مفيش شركة في العالم بتعمل كل حاجة 100% في منتجاتها ولكننا نحاول".

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف، أنه تم الانتهاء من إنجاز وتصنيع عدد 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو بمصنع سيماف، معقبًا: كل العربات تم تصنيعهم بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين بنسبة 100%.

وأشار اللواء أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأردف اللواء أحمد شاكر أن مصنع سيماف نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية.

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