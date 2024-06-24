"الاستاد مش هيتفتح إلا بشرط".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الزمالك

كتب- محمد عمارة:

قالت مصادر خاصة، إن اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمسئولين في نادي الزمالك انتهي منذ قليل ولم يصدر عنه أي قرار حتى الآن.

وأضافت أن الاجتماع جاء بعد شعور وزير الرياضة بأن كل جهة تعمل من أجل مصلحتها وليس من أجل الصالح العام، وذلك في محاولة للتنسيق بين الأطراف في الأزمة .

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزير طلب من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الاجتماع مع رابطة الأندية من أجل بحث الأمور ومطالب نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار الخاص بإقامة المباراة من عدمه سيصدر بعد قليل عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك .

وأشارت المصادر إلى أن الوزير قال خلال الاجتماع: "استاد القاهرة مش هيتفتح بكره لو مفيش ماتش ومش هنضحك الناس علينا".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا حاليا داخل منزل الأخير، من أجل كشف الموقف النهائي لخوض مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غدا، على ستاد القاهرة الدولي، في الجول الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.