محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس والملاكى بأرض اللواء وناهيا ويصدر توجيهات مهمة للمسئولين

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم للمرور على مواقف السيارات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور؛ للوقوف على سير العمل بها.

وتابع "راشد"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، عملية دخول وخروج السيارات للتأكد من التزام السائقين بالحارات المرورية، وانتظام إستقلال الركاب للسيارات بمختلف خطوط السير التي تتضمنها المواقف، مؤكدًا عليهم بالإبلاغ عن أية شكاوى بشأن الخدمات المقدمة أو حالات عدم التزام السائقين بتعريفة الركوب المعلنة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، بالتنسيق مع الجهات المعنية بأعمال الصيانة الدورية، بالإلتزام بالجداول الزمنية للأعمال، والحفاظ على مستوى النظافة، ومنع الانتظار خارج المواقف وبمحيطها حفاظًا على السيولة المرورية التي تشهدها المناطق المحيطة منذ بدء العمل بتلك المواقف.

واستهل المحافظ، جولته، بموقف السيارات الملاكى وموقف الأقاليم والسرفيس بأرض اللواء حيث تابع المحافظ جانب من الأعمال الإدارية بالمواقف الخاصة بتسجيل السيارات وغرف التحكم والمراقبة والأمن.

وتفقد اللواء أحمد راشد، خلال الجولة، موقف سرفيس وملاكى ناهيا وملحق موقف سرفيس ناهيا والمنطقة الإستثمارية الملاصقة له، حيث أشار إلى أن الموقف ساعد على إستيعاب حركة السيارات بمحيط كوبرى ناهيا والذى كان يعانى من التكدسات المرورية نتيجة الكثافة السكانية وإنتظار السيارات على جانبى الطريق.

وشملت الجولة، مرور المحافظ على أعمال التطوير الجارية أعلى كوبرى ناهيا والتى تشمل إستبدال الأسوار الحديدية بسور خرسانى؛ لزيادة معدلات الأمان للمركبات المستخدمة للكوبرى وتجديد طبقة الأسفلت لتحسين الحركة، موجهًا مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لسرعة الإنتهاء من الأعمال دون تأخير نظرًا لكونه أحد أهم المحاور المرورية التى تخدم أهالى منطقة ناهيا ومحيطها.

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