أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي الهرم بالجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للمباني نطاق حي الهرم.

ونوهت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، الإثنين، أنه على أصحاب العقارات المخالفة، سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية نطاقهم والتقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

ويرصد "مصراوي"، الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، كما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.

- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.

- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.

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