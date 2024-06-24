السيسي يُقر قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

كتب- أحمد جمعة:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أمس الأحد، وبدأ العمل به اليوم الإثنين.

وتسري أحكام هذا القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.