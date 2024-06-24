بعد قليل.. إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظائف وزارة العدل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة لشغل وظائف بوزارة العدل بعد قليل.

وبحسب منشور "التنظيم والإدارة"، عبر "فيسبوك"، السبت، جاءت الوظائف كالآتي:

معاون طبيب شرعي معملي.

معاون طبيب شرعي ميداني.

معاون كيميائي شرعي.

حرفي تشريح بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.

وانعقدت المسابقة بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من 9 إلى 13، و22 يونيو 2024.

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