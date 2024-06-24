أحمد موسى: تكلفة فاتورة الإنفاق على اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار



كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تأثير الوجود الأجنبي واللاجئين في مصر على الاقتصاد المحلي وعلى أسعار العقارات وإيجارات السكن، وأكد أن التكلفة الإجمالية لفاتورة الإنفاق على هؤلاء اللاجئين تتجاوز 14 مليار دولار.

وأوضح موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" المصرية، أن وجود أعداد كبيرة من السودانين وغيرهم من الجنسيات في مصر يتسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات للشقق السكنية، وأن السودانيون يحتلون جزءًا كبيرًا من مدينة الرحاب ومدينتي والشروق والسادس من أكتوبر.

وأكد موسى على ضرورة التزام كافة المقيمين على الأراضي المصرية بقوانين الدولة، وحدد آخر موعد للتقنين الأوضاع بالنسبة للأجانب في 30 يونيو الحالي، من خلال توجه المعنيين إلى مصلحة الجوازات والهجرة.

وانتقد موسى البيانات الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأكد أن تلك المنظمات تستهدف مصر وتحاول تشويه صورتها، وطالب بأن تكون هناك نظرة متوازنة لحقوق الإنسان تشمل جميع فئات المجتمع وليس فئة واحدة فقط.

وتحدث موسى عن الدور الذي تلعبه مصر في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لهم، وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من اللاجئين من جنسيات مختلفة يعيشون في مصر ويتمتعون بحقوق وامتيازات تضاهي السكان المحليين، وأنهم يساهمون أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال العمل وفتح المشروعات الاستثمارية.

وفي ختام حديثه، تحدى موسى المشككين في الأعداد الحقيقية للاجئين في مصر، وأكد أن العدد الإجمالي للمقيمين والوافدين على أرض مصر يتجاوز بكثير ما يتردد في تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وأن تكلفة رعاية هؤلاء اللاجئين والإنفاق عليهم تشكل عبئًا إضافيًا على ميزانية الدولة.