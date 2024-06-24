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عبدالله رشدي يهاجم تكوين بعد استقالة يوسف زيدان

12:00 ص الإثنين 24 يونيو 2024

عبدالله رشدي

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كتب- محمد شاكر:
كتب الدكتور عبدالله رشدي منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجم فيه مؤسسة تكوين، بعد استقالة الدكتور يوسف زيدان.

وقال: "استقال الدكتور يوسف زيدان كبير الكواينةِ إثر ما نشرناه عن كل فردٍ من أفراد مجلس أمناء هذا التنظيم في سبعِ حلقاتٍ تقريبا، والحمد لله أن استعْمَلَنا اللهُ لبيانِ حقيقةِ هذه المؤسسة للناس".

وأضاف: "تخيلوا هذا الفكر يعمل أصحابه فرادى منذ زمن، ثمَّ لما اجتمعوا أراد الله أن يكون اجتماعُهم مؤذناً ببيان عوراهم وافتضاحِ ضلالِهم".

وتابع: "ليست القضية عندي أشخاصاً بل منهجٌ أعوجُ يريد أصحابُه زعزعةَ إيمانك بكل ما هو إسلام، يريدونك شخصاً متشكِّكاً على الدوام".

وواصل: "هذا التشكك هو ما يخدمُ مصالح أسيادهم فليس هناك ما يشكِّلُ عقبةً أمام الضَّلال العالميِّ سوى الإسلام".

"وقد ذاقوا من رجالاته الويلاتِ من قبل، فعزموا العقد وبيَّتوا النية على القضاء على ذلك المنهجِ الذي يُخرجُ لهم أجيالاً تقف في وجه أطماعهم سواء كانت سياسية أو اقتصاديةً أو فِكْرية".

وختم: "انتبهْ أيها المسلم لما يُحاك لك بليلٍ، ولا تَدَعْ نفسَكَ فريسةً لفسادِهم وجهلِهم".

مع ذلك؛ سأبقى مستمراً في سلسلة فضح هذا التنظيم حتى يعلمَ عمومُ الناسِ مقصدَهم الخبيث وسريرتَهم السَّوداء.

عبدالله رشدي يوسف زيدان تكوين
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