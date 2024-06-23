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تصل إلى ٢٠ ألف جنيه.. نقيب الفلاحين: تأخر صرف الأسمدة المدعمة رفع الأسعار

11:31 م الأحد 23 يونيو 2024

الأسمدة الزراعية

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين في مصر يتعرضون لمصائب متتالية في الزراعات هذا الصيف، لأن هناك ارتفاع كبير في درجة الحرارة وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الري وانتشار الحشرات بشكل كبير، موضحا أن الحرارة تؤثر أيضًا على إنتاجية أشجار الفواكه والخضروات، والحل في يد وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة المدعمة للجمعيات بدلًا من تصديرها في الوقت الراهن، ولابد من وجود رقابة على السوق الحر.

وأوضح "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاع في أسعار التقاوي، والأسمدة تباع بـ20 ألف جنيه بينما تكلفتها 5 آلاف جنيه فقط وتأخر الأسمدة المدعمة كان سبب في ارتفاع أسعار الأسمدة في سوق الحر، مشددًا على أن الفلاحين تصرخ من عدم وجود أسمدة مدعمة أو أسمدة في السوق الحر.

وأشار إلى أن خسائر قبل الحصاد واقع ملموس، مشددًا على أن هناك أزمة أخر بسبب عدم تكافؤ زراعة الأرض مع أسعار المحاصيل في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة وتكلفة الآلات الزراعية، مؤكدًا أن الفلاح المصري في حالة خسارته لن يزرع المحصول الزراعة مرة أخرى وهو ما سيتسبب في أزمة أخرى.

حسين أبوصدام نقيب الفلاحين صرف الأسمدة أسعار الأسمدة
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