إعلان

BBC

مصدر: فصل التيار الكهربائي عن معظم المناطق لأربع ساعات منفصلة

11:06 م الأحد 23 يونيو 2024

تخفيف أحمال الكهرباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بشركة توزيع كبرى تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، وقف تخفيف الأحمال التى بدأت منذ الواحدة والنصف ظهرا واستمرت حتى الساعة العاشرة مساء بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية تنفيذا لتعليمات التحكم القومى للكهرباء تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن بعض المناطق تم قطع التيار الكهربائي عنها لمدة ثلاث ساعات متواصلة، بعدها تم الفصل عنها ساعة أخرى لاستكمال خطة تخفيف الأحمال التى كان سيتم انتهائها فى تمام الساعة السابعة مساء، إلا أن التعليمات الجديدة تضمنت مدها إلى العاشرة مساء.

ونوه إلى أنه تم زيادة مجموعات تخفيف الأحمال الأربع لأربع ساعات فيما تم تخفيف المجموعة الرابعة والأخيرة لثلاث ساعات فقط وهو أمر معمول به بمختلف الشركات ولا يوجد أى استثناءات لأى مناطق سوى المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

وأكد أنه سيتم العمل بالنظام الجديد الذى يبدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى العاشرة مساءا غدا الاثنين بحسب بيان وزارتى الكهرباء والبترول الذى كشف عن أسباب تخفيف الأحمال لساعات إضافية عن المواعيد المعلنة من قبل مجلس الوزراء.

تخفيف الأحمال الشركة القابضة لكهرباء مصر قطع التيار الكهربائي مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو أديب منتقدًا زيادة تخفيف الأحمال لـ3 ساعات: "بعتوا لنا البيان ودخلوا المغارة"

إعلان

إعلان

مصدر: فصل التيار الكهربائي عن معظم المناطق لأربع ساعات منفصلة
عاجل - هيئة الدواء المصرية تنفي تلف كميات من الأدوية بعدد من المخازن بعد غلقها إدارياً
* صعود مفاجئ.. لماذا قفز سعر الدولار 70 قرشا اليوم؟
* تغيير مفاجئ.. زيادة مدة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال بسبب الحر
* تطول أصنافًا "أكثر مبيعًا".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟