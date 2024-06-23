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بـ 10 ملايين جنيه.. ضبط أدوية مُخدرة ومجهولة المصدر بمخزن في المرج

11:04 م الأحد 23 يونيو 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الدواء المصرية بنطاق منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مخزن توزيع أدوية غير مرخص، يقوم بتوزيع وترويج المواد المخدرة.

وبحسب بيان للهيئة، تم ضبط كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات من عقار الترامادول المخدر، وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والمدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

هيئة الدواء المصرية المرج الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخزن توزيع أدوية المواد المخدرة الترامادول
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