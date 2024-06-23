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قرار جمهوري بتعيين عدد من السفراء لمصر بالخارج

02:22 م الأحد 23 يونيو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 218 لسنة 2024 بتعيين عدد من السفراء لمصر بالخارج.

وتضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعيين السفير محمد البدري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى ألمانيا الاتحادية وإيهاب أبو سريع سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية وغير مقيم لدى الجمهورية اليمنية والسفير عادل إبراهيم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى سريلانكا وغير مقيم لدى المالديف.

كما تضمن القرار تعيين السفير محمد إبراهيم نصر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى النمسا والسفيرة رشا سليمان مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى سيراليون والسفيرة ميادة عصام مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا لدى زامبيا.

وتضمن القرار أيضا تعيين عدد من سفراء مصر بالخارج بديوان عام الوزارة.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين سفراء لمصر بالخارج سفراء مصر بالخارج
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