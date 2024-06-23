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غدًا.. مصر للطيران تسير 24 رحلة جوية لنقل الحجاج من الأراضي المقدسة

02:15 م الأحد 23 يونيو 2024

مصر للطيران

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القاهرة- أ ش أ:

تسير مصر للطيران غدًا الاثنين 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، حيث سيتم تسيير 9 رحلات بخط سير (جدة - القاهرة)، ورحلتين بخط سير (جدة - كوناكري)، ورحلة بخط سير (جدة - باماكو).

وذكرت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الأحد - أنه سيتم أيضًا تسيير رحلة بخط سير (جدة - برج العرب)، ورحلة بخط سير (الطائف - القاهرة) و10 رحلات بخط سير (المدينة - القاهرة).

وأوضحت أن هذه الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارتي الداخلية والعدل وتضامن الجيزة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والإسكندرية، والقليوبية، والوادي الجديد، وجنوب سيناء والمنيا، وتضامن بعثة الأوقاف، وقرعة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية والمنوفية، ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

هذا المحتوى من

Asha
مصر للطيران رحلة جوية نقل الحجاج
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