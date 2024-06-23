الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
02:10 م الأحد 23 يونيو 2024
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد خالد علي للتعزية في وفاة تهاني أحمد سالم وإبلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.
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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد خالد علي للتعزية في وفاة تهاني أحمد سالم وإبلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.
فيديو قد يعجبك: