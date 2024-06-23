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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

02:10 م الأحد 23 يونيو 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العميد خالد علي للتعزية في وفاة تهاني أحمد سالم وإبلاغ أسرتها خالص عزاءه ومواساته.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مندوب تعزية
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