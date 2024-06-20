رصد وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة - صور

الصيف بدأ.. الأرصاد تحذر من تأثير الرطوبة على ارتفاع درجات الحرارة

كتب- محمد أبو بكر:

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بمنشأة القناطر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت "الجيزة"، بحسب منشور لها عبر "فيس بوك"، إلى أنه يجب الحفاظ على الرقعة الخضراء وعدم التعدي عليها.

وتواصل محافظة الجيزة، خلال الفترة الحالية، رصف وتطوير عدد من الطرق منها شارع القدس ومنطقة مدرسة الصنايع بمركز ومدينة الصف.

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